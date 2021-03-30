Нутрициолог утверждает, что есть десерты можно, главное, чтобы они были «правильными».
Такими Усенко назвала те сладости, которые состоят исключительно из углеводов без связи с жирами. Это зефир, мармелад, сухофрукты, фрукты, пастила, сорбет и фруктовые чипсы.
Все это, в отличие от классических тортов и пирожных, проще по составу, а значит, быстрее усваивается и сжигается. Но и при поедании таких вкусностей, уточнила нутрициолог, тоже следует знать меру.
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Тем, кто хочет сбросить вес, употреблять названные сладости лучше не чаще раза в неделю, а если идеальные формы уже достигнуты, радовать себя полезным сладеньким можно через день, но также в разумных пределах.