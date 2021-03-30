Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у людей, которые были связаны с общественным движением «Украинский выбор — Право народа». Об этом депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook 30 марта

«Чем меньше хлеба, тем больше зрелищ»: Москаль об обысках в офисе движения Медведчука © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Нардеп заявил, что Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства.

Ранее сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели обыски в офисе общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является депутат Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук, против которого введены санкции.

В партии заявили, что обыск, формально связанный с «Украинским выбором — Правом народа», на самом деле проводился в офисе политической силы, в котором находятся приемные семи депутатов от ее фракции: Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича и Ильи Кивы. ОПЗЖ считает обыски давлением на политиков.