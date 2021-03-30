«После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации. Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности"», — написал он.
Нардеп заявил, что Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства.
Ранее сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора провели обыски в офисе общественного движения «Украинский выбор», лидером которого является депутат Рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук, против которого введены санкции.
В партии заявили, что обыск, формально связанный с «Украинским выбором — Правом народа», на самом деле проводился в офисе политической силы, в котором находятся приемные семи депутатов от ее фракции: Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича и Ильи Кивы. ОПЗЖ считает обыски давлением на политиков.