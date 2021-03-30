Ранее СБУ отчиталась о выявлении и поимке шпиона.
В ходе следствия выяснилось, что проживавший в Днепре белорус начал сотрудничать с белорусскими спецслужбами в июле 2019 года.
В 2020 году он попытался завербовать сотрудника Луцкого погранотряда. При этом в 2021 году шпион сам сообщил в СБУ, что был завербован КГБ Белоруссии, сдал все собранные материалы и прекратил незаконную деятельность.
Сообщается, что суд, учитывая обстоятельства, постановил освободить задержанного белоруса от уголовной ответственности и вернуть ему мобильный телефон.