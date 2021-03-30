Гражданин Белоруссии, обвиняемый Службой безопасности Украины (СБУ) в шпионаже, сам рассказал, что был завербован, и добровольно сдал все собранные материалы. Об этом 30 марта сообщает издание «Факты»

Ранее СБУ отчиталась о выявлении и поимке шпиона. Украинский футболист-шпион останется сидеть в российской тюрьме © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В ходе следствия выяснилось, что проживавший в Днепре белорус начал сотрудничать с белорусскими спецслужбами в июле 2019 года.

В 2020 году он попытался завербовать сотрудника Луцкого погранотряда. При этом в 2021 году шпион сам сообщил в СБУ, что был завербован КГБ Белоруссии, сдал все собранные материалы и прекратил незаконную деятельность.

Сообщается, что суд, учитывая обстоятельства, постановил освободить задержанного белоруса от уголовной ответственности и вернуть ему мобильный телефон.