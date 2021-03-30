Кандидат в депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» Василий Вирастюк опережает конкурентов на округе 87 в Ивано-Франковской области после подсчета 67,52% голосов. Об этом 30 марта сообщается на сайте ЦИК Украины

Исходя из обнародованных данных ЦИК, Вирастюк набирает пока 31,3% голосов, представитель «Свободы» Руслан Кошулинский — 28,88%, и выдвиженец партии «За будущее» Александр Шевченко — 28,73%. Отрыв сократился до 2,5% вместо 6-7%.

Ранее кандидат от «Европейской солидарности» и ветеран военной операции в Донбассе Маруся Зверобой, которая находится под следствием, назвала «примитивными подонками» избирателей, которые отказались выразить однозначную поддержку Кошулинскому. ЦИК подтвердил лидерство Вирастюка на довыборах в Раду © Василий Вирастюк/Инстаграм

Ранее в партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» объяснили, что Зверобой с Кошулинским делили второе место. Партия решила поддержать Кошулинского, чтобы не прошел соратник бизнесмена Игоря Коломойского Александр Шевченко.