По данным Харьковского областного лабораторного центра, женщина почувствовала первые симптомы недомогания 19 марта, но за медицинской помощью обратилась только 23-го.
«25 марта 2021 года зарегистрирован завозной случай тропической малярии у жительницы Харькова, 1981 года рождения. 14 марта она вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где находилась месяц. В этот же период посещала о. Занзибар. Во время пребывания малярией не болела, однако отмечала укусы комаров», — говорится в сообщении лабораторного центра.
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Медикам женщина сообщила, что долгое время не обращалась к врачу, потому что думала, что у нее простая простуда: из симптомов у нее были слабость, головная боль и температура 38,7.
Известно, что медики тоже не сразу заподозрили у харьковчанки малярию, а потратили время на обследование на наличие коронавирусной инфекции. Женщину госпитализировали, спустя несколько дней она умерла в больнице.