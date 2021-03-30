Жительница Харькова после поездки в Танзанию, где она провела месяц отпуска, вернувшись на Украину, скончалась от малярии. Новость об этом опубликовал «Типичный Херсон» 30 марта

Ляшко рассказал, как болел коронавирусом после прививки © Facebook, Виктор Ляшко

«25 марта 2021 года зарегистрирован завозной случай тропической малярии у жительницы Харькова, 1981 года рождения. 14 марта она вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где находилась месяц. В этот же период посещала о. Занзибар. Во время пребывания малярией не болела, однако отмечала укусы комаров», — говорится в сообщении лабораторного центра.

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Медикам женщина сообщила, что долгое время не обращалась к врачу, потому что думала, что у нее простая простуда: из симптомов у нее были слабость, головная боль и температура 38,7.

Известно, что медики тоже не сразу заподозрили у харьковчанки малярию, а потратили время на обследование на наличие коронавирусной инфекции. Женщину госпитализировали, спустя несколько дней она умерла в больнице.