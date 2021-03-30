COVID-19 унес жизни супружеской четы переселенцев из Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей. Об этом 29 марта сообщил сайт «Сегодня»

Украинцы умирают в больницах без кислорода. Его на всех не хватает © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Диана Родикова-Ермакова. Десять дней назад умер ее муж.

«Неделю женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне у нее отказали почки, а коронавирус поразил легкие на 95%. Ее супруг Владимир Родиков скончался от коронавируса чуть больше недели назад — 20 марта», — говорится в сообщении.

Супруги были основателями детского дома семейного типа и воспитывали 12 детей — пятерых биологических и семерых приемных. В феврале Родикова-Ермакова была награждена званием «Мать-героиня».

Ранее сообщалось, что в 2014 году семья бежала из Макеевки на подконтрольную Украине территорию и поселилась в Красной Мотовиловке Фастовского района в Киевской области в местном доме престарелых. После смерти родителей опекунство над детьми взяла старшая совершеннолетняя дочь.