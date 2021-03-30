Отмечается, что накануне в киевской Александровской больнице от осложнений скончалась многодетная мать Диана Родикова-Ермакова. Десять дней назад умер ее муж.
«Неделю женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне у нее отказали почки, а коронавирус поразил легкие на 95%. Ее супруг Владимир Родиков скончался от коронавируса чуть больше недели назад — 20 марта», — говорится в сообщении.
Супруги были основателями детского дома семейного типа и воспитывали 12 детей — пятерых биологических и семерых приемных. В феврале Родикова-Ермакова была награждена званием «Мать-героиня».
Ранее сообщалось, что в 2014 году семья бежала из Макеевки на подконтрольную Украине территорию и поселилась в Красной Мотовиловке Фастовского района в Киевской области в местном доме престарелых. После смерти родителей опекунство над детьми взяла старшая совершеннолетняя дочь.