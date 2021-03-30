За исключением Украины и ряда других государств на постсоветском пространстве, у России есть друзья. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта своим указом утвердил стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником на национальном уровне.

«Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», — сказал Песков.

Важным процессом он назвал интеграцию России и Белоруссии в Союзное государство.

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Стремятся к сближению с Россией и страны африканского континента, что показал саммит Россия—Африка.

Список друзей РФ возглавляют Китай и Индия. В него можно добавить также почти все страны Азии и Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, добавил Песков.