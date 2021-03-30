Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта своим указом утвердил стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником на национальном уровне.
«Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», — сказал Песков.
Важным процессом он назвал интеграцию России и Белоруссии в Союзное государство.
По словам пресс-секретаря президента, огромный интерес к тесным отношениям с Россией проявляют страны Южной Америки и ряд государств Европы. При этом отношения с Евросоюзом в целом Песков признал «неважными».
Стремятся к сближению с Россией и страны африканского континента, что показал саммит Россия—Африка.
Список друзей РФ возглавляют Китай и Индия. В него можно добавить также почти все страны Азии и Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, добавил Песков.