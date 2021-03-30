Побороть коррупцию на украинской таможне можно, но это небыстрый процесс. Об этом 29 марта заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире телеканала «Наш»

Таможня даёт добро. Как Украина пропускает товары на миллиарды © dilova.com.ua

По его словам, сделать это быстро не получится, потому что перемещение товаров через границу происходит ежедневно, а в структуре работают около 13 тысяч таможенников, которых невозможно одномоментно заменить.

В сентябре 2020 года Марченко заверял, что реформа налоговой службы и таможни находится в финальной стадии.