«Побороть коррупцию на таможне реально. Есть среда, которая достаточно так токсична для всей страны с точки зрения коррупции. И в данной среде, помещая туда даже качественных кадров, есть риск того, что ничего не изменится. При этом среду нельзя быстро изменить», — сказал Марченко.
По его словам, сделать это быстро не получится, потому что перемещение товаров через границу происходит ежедневно, а в структуре работают около 13 тысяч таможенников, которых невозможно одномоментно заменить.
В сентябре 2020 года Марченко заверял, что реформа налоговой службы и таможни находится в финальной стадии.