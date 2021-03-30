Работники одного из крупнейших агропроизводителей Украины, группы компаний «Укрлендфарминг», заявили, что пять лет сталкиваются с давлением со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) через личный конфликт главы ведомства Артема Сытника с акционером компании. Об этом 30 марта сообщают «Украинские новости»

Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Аграрии «просят обратиться к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по выполнению решения суда и передачи дел, инициированных против компании с нарушениями процессуальных норм, для расследования в незаангажированные правоохранительные органы».

В письмах работники агрохолдинга напоминают, что еще пять лет назад НАБУ возбудило первое дело против агрохолдинга. Позднее дело несколько раз закрывали и снова восстанавливали. Все это время предприятие несло финансовые и репутационные потери. Аграрии утверждают, что директор НАБУ имеет личные мотивы для уничтожения их компании.

Печерский районный суд Киева решением от 21 января 2021 года обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство об изменении подследственности дела, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Однако Генеральный прокурор Украины до сих пор не выполнила это решение суда.

«Укрлендфарминг» — один из крупнейших агрохолдингов Украины, предприятия которого расположены в 22 областях страны. Компания работает с 298 тысячами арендодателей земельных паев.