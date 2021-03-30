Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел на бульваре Даниила Галицкого 26 марта.
Полицейские выяснили, что стрелявший — житель Подгаец. Хулиган заявил, что дети шумели, а он попытался их успокоить выстрелом в воздух из светошумового пистолета.
Заведено уголовное дело по статье 296 часть 1 Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
В конце января двое детей в Тернополе во время катания на санках у школы были ранены выстрелом из дробовика.