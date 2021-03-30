В Тернополе посетитель бара выстрелил в воздух у детской площадки. Об этом сообщила 29 марта пресс-служба Национальной полиции Украины в Тернопольской области

Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел на бульваре Даниила Галицкого 26 марта.

Полицейские выяснили, что стрелявший — житель Подгаец. Хулиган заявил, что дети шумели, а он попытался их успокоить выстрелом в воздух из светошумового пистолета. Подозреваемого в стрельбе по детям в Тернополе арестовали © КП в Украине

Заведено уголовное дело по статье 296 часть 1 Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

В конце января двое детей в Тернополе во время катания на санках у школы были ранены выстрелом из дробовика.