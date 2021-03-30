Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 125/2021 «О внесении изменений в положение об официальных символах главы государства». Соответствующий указ опубликован на сайте президента 29 марта

Таким образом Зеленский внес изменения в положение о президентской символике Украины от 29 ноября 1999 № 1507.

В тексте указа изменены названия нескольких служб — вместо слов «в отдел государственных наград Администрации президента Украины» теперь значится «в Фонд президентов Украины», а «Служба протокола президента Украины и Отдел государственных наград Администрации президента Украины» изменены на «Служба государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины». Зеленский аннулировал 19 разрешений на нефтегазовые площади © president.gov.ua

Также указом в пункт 4 добавлено: «Во время пребывания главы государства за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента в городе Киеве не поднимается».

Кроме того, в знаке президента Украины, имеющем форму орденской цепи, число декоративных звеньев изменено с 12 на 16.

Из положения о символах исключены абзацы 2-6 пункта 7, согласно которым знак президента носится на шее в следующих случаях: при приеме верительных и отзывных грамот глав дипломатических представительств иностранных государств в Украине; во время вручения государственных наград Украины, президентских отличий, отличий лауреатов государственных премий Украины; во время телевизионных обращений с посланиями к народу, а также в других случаях, если это предусмотрено нормами протокола.