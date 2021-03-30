Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак 29 марта в интервью изданию «Гордон» поддержал инициативу о принятии закона о коллаборационизме, который, в частности, предусматривает ответственность за сотрудничество с Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками

Киев не исключает возможности наступления в Донбассе - Хомчак © Скриншот ICTV

Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции «Слуга народа» предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады. Соавтор законопроекта, слуга народа Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.