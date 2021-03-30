«Конечно, нужен. Я думаю, что наш законодатель найдет самую мудрую редакцию и примет ее», — сказал Хомчак, отвечая на вопрос, необходим ли Украине такой закон.
Группа депутатов украинского парламента от пропрезидентской фракции «Слуга народа» предлагает ввести уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности сроком до 15 лет. В частности, предусматривается ответственность за «отрицание вооруженной агрессии против Украины», сотрудничество с Россией, ДНР и ЛНР.
Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады. Соавтор законопроекта, слуга народа Егор Чернев надеется, что этот законопроект будет принят в целом до конца 2021 года.