Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет 29 марта назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за Крыма, так как они вредят российско-канадским отношения, передает РИА Новости

Канада ввела санкции в отношении России из-за Крыма © CC0, Pixabay

По его словам, нынешняя недружественная политика Канады в отношении России не делает ей чести.

«Экономика нашей страны стала более устойчивой и менее зависимой от настроения западных стран, поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений», — посоветовал депутат.

Накануне Канада расширила санкции против России якобы в ответ «на незаконную оккупацию» Крыма. Новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.

Руководство России уже неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.