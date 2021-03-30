«Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно. Запад использует санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды. Санкции Канады — это большая глупость и недальновидность политиков, стоящих у власти. Они непродуктивны, деструктивны и вредят отношениям между нашими народами», — сказал Шеремет.
По его словам, нынешняя недружественная политика Канады в отношении России не делает ей чести.
«Экономика нашей страны стала более устойчивой и менее зависимой от настроения западных стран, поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений», — посоветовал депутат.
Накануне Канада расширила санкции против России якобы в ответ «на незаконную оккупацию» Крыма. Новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.
Руководство России уже неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.