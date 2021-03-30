«В отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL (объединяет бывших силовиков, близких к оппозиции, — ред.) возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов», — заявил он.
Генпрокурор отметил, что задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания.
Отмечается, что уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление Комитета государственной безопасности. Генпрокуратура поручила КГБ организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
В августе 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80% голосов. Белорусская оппозиция во главе с Тихановской не признала результаты выборов и объявила мирную революцию.
Ранее в Минске уже возбудили уголовные дела против Тихановской и ее соратников — членов Координационного совета оппозиции. Их обвиняют в попытке захвата власти, призывах к этому и в создании экстремистского формирования.
В международный розыск Тихановскую объявили не только в Минске, но и в Москве.