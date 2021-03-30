США намерены оживить партнерство с Украиной для поддержки президента Владимира Зеленского. Об этом 29 марта сообщили в заявлении на сайте Белого дома по итогам разговора советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком

Ермак призвал США активнее содействовать переговорам по Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байдена планирует возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ.

Салливан подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном «суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии».

Ранее группа американских сенаторов подготовила законопроект о партнерстве с Украиной, в котором предложила выделять сотни миллионов долларов на военную помощь Киеву. Также предлагается ускорить поставки излишков оборонной продукции на Украину и побудить партнеров США поступить так же. Кроме того, Вашингтон выделит еще $4 миллиона на подготовку украинских офицеров в рамках специальной программы США.