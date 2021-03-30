Канада 29 марта приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов, передает Associated Press

Ещё один украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca © REUTERS, Irakli Gedenidze заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев.

На прошлой неделе Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины против коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки. Помимо этого в стране выпустили руководство для медиков и вакцинированных, по которым они должны наблюдать за потенциально возможными побочными эффектами после укола.

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.