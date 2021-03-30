Украинцы просят президента Владимира Зеленского создать украинский офис ТikTok. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Офиса главы государства в феврале

Зеленского просят запретить TikTok из-за заблокированного хештега #АТО © CC0, Pixabay написала автор Нино Назарова.

На данный момент петиция набрала 1350 подписей из необходимых 25 тысяч. Сбор голосов завершится 10 апреля.

Ранее Зеленского просили и вовсе запретить ТikTok на территории Украины также из-за того, что он блокирует хештег #АТО и удаляет из топов просмотров «все видео российско-украинской войны и доказательства российской агрессии».