«Из-за того, что ближайший к нам офис находится в Москве, заблокирован хештег #АТО, отсутствует любая программа развития украиноязычных талантов, блокируются видео с неугодными для россиян словами. Мы не часть РФ и не должны быть соответствующими ее цензуре», — написала автор Нино Назарова.
На данный момент петиция набрала 1350 подписей из необходимых 25 тысяч. Сбор голосов завершится 10 апреля.
Ранее Зеленского просили и вовсе запретить ТikTok на территории Украины также из-за того, что он блокирует хештег #АТО и удаляет из топов просмотров «все видео российско-украинской войны и доказательства российской агрессии».