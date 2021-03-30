Пик эпидемии коронавирусной инфекции на Украине еще только грядет. Об этом иммунолог Андрей Волянский сказал в комментарии Vesti.ua 30 марта

Эпидемиолог назвала условие для спада COVID-19 на Украине © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк заявил он.

По мнению специалиста, пик будет в апреле, и только в мае, когда переболеет большая часть населения и сформируется коллективный иммунитет, COVID-19 начнет отступать.

При этом он предупредил, что с увеличением числа заболевших будет расти и смертность. По словам Волянского, увеличение смертности, которое было зафиксировано на прошлой неделе, является следствием третьей волны, начавшейся в конце февраля.

В то же время он думает, что майские праздники, как и новогодние, могут снизить эту тенденцию, так как люди будут меньше посещать офисы и пользоваться общественным транспортом. Поэтому иммунолог считает разумным объявить на Украине выходные с 1 по 10 мая вместо того, чтобы вводить в апреле всеукраинский локдаун.

На прошлой неделе на Украине был зафиксирован рекорд по числу заболевших и умерших: 18 132 и 362 соответственно за сутки. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что причина высокой смертности от COVID-19 — в стремительном распространении нового штамма, впервые обнаруженного в Великобритании в конце 2020 года. Он передается значительно быстрее из-за сокращенного инкубационного периода и вызывает тяжелое течение болезни у молодого поколения.