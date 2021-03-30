Режим ЧП и санкции продлены еще на один год. О данном решении Белый дом известил руководство Конгресса США.
«Активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу», — говорится в документе.
В сообщении Белого дома сказано, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался властями США в последние годы.
Указ 13694 был подписан 1 апреля 2015 года бывшим главой государства Бараком Обамой. Согласно закону, он прекращает действие автоматически, если за 90 дней до истечения его срока президент не направит Конгрессу уведомление о необходимости продления режима ЧП.