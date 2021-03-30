Киев просчитывает любые варианты действий на востоке страны, в том числе наступление. Об этом 29 марта заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман

Говоря о возможности наступления, Хомчак заверил, что сегодня его подчиненные «готовы в первую очередь морально».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.