«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова, ее основная задача — защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Чтобы выполнить эту задачу, мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом — при любых условиях. Конечно, мы готовимся к наступлению… у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», — сказал Хомчак.
Говоря о возможности наступления, Хомчак заверил, что сегодня его подчиненные «готовы в первую очередь морально».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.