Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин 29 марта в эфире телеканала «Первый независимый» жестко раскритиковал действующую украинскую власть

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«Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал Кузьмин, добавив, что «уничтожать собственный народ ради селфи государственный деятель не может».

Депутат отметил, что в стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.

Также парламентарий напомнил, что Украина в нынешних границах создавалась советскими лидерами с 1917 по 1954 год. По его мнению, вся страна построена коммунистами.

«Вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!», — заключил Кузьмин.