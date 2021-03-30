Министерство иностранных дел Австралии 29 марта сообщило о введении санкций в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, передает РИА Новости

Зеленский продлил санкции против МИА «Россия сегодня» © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк Мариз Пейн.

Санкции введены в координации с Канадой, ранее объявившей о введении ограничений.

МИД Канады ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.