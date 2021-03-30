Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном призвал Вашингтон активнее содействовать мирным переговорам по ситуации в Донбассе. Об этом сообщили 29 марта на сайте главы украинского государства

Ермак обсудил безопасность в Донбассе с послами G7 и ЕС © пресс-служба президента Украины

«Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа"», — сказал он.

Кроме того, Ермак рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению числа нарушений режима прекращения огня и количества погибших.

Он добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны в Донбассе.

Руководитель Офиса президента также подчеркнул, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Салливан отметил усилия Украины в проведении реформ. Он подчеркнул, что США будут помогать Украине в достижении ее целей в сфере политики, экономики и безопасности. Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Недавно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина объясняла, что Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе. При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.