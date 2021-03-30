Запад дал украинской стороне моральную, политическую, дипломатическую и информационную поддержку в вопросе Донбасса, но это не значит, что дана отмашка на широкомасштабные военные действия. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт не считает, что Вашингтон, а тем более Брюссель или Берлин дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому внятный и четкий приказ о вооруженном вторжении в ДНР и ЛНР.

«Запад не так воспитан. Но то, что из разных точек западного истеблишмента будут поступать сигналы разной интенсивности, поощряющие это, совершенно очевидно», — рассуждает Третьяков.

По его мнению, и на Западе, и на Украине есть силы, которые работают в связке, рассматривающие вооруженную масштабную операцию ВСУ и ДНР и ЛНР не как способ отвоевания этих территорий, а как наилучший механизм быстрого втягивания на Украину военных баз НАТО, предпочтительно американцев, и это самая большая опасность.

Военные приготовления Киева очевидны, и будет ли возобновление масштабных боевых действий, может зависеть от минутного настроения либо от сумасшествия конкретно взятого человека за океаном или в Киеве, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.