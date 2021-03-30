На фоне информации о том, что ВСУ стягивают силы и средства к линии соприкосновения, украинское руководство отметилось целым рядом провокационных заявлений.
Эксперт не считает, что Вашингтон, а тем более Брюссель или Берлин дадут президенту Украины Владимиру Зеленскому внятный и четкий приказ о вооруженном вторжении в ДНР и ЛНР.
«Запад не так воспитан. Но то, что из разных точек западного истеблишмента будут поступать сигналы разной интенсивности, поощряющие это, совершенно очевидно», — рассуждает Третьяков.
По его мнению, и на Западе, и на Украине есть силы, которые работают в связке, рассматривающие вооруженную масштабную операцию ВСУ и ДНР и ЛНР не как способ отвоевания этих территорий, а как наилучший механизм быстрого втягивания на Украину военных баз НАТО, предпочтительно американцев, и это самая большая опасность.
Военные приготовления Киева очевидны, и будет ли возобновление масштабных боевых действий, может зависеть от минутного настроения либо от сумасшествия конкретно взятого человека за океаном или в Киеве, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.