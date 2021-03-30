Если Москва вмешается в новый конфликт в Донбассе и пошлет свои войска на Украину, она столкнется с санкциями и массированной информационной атакой. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Зеленский хочет сняться в образе русофобского чудовища и послать фото в Вашингтон © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Но если начнется реальная военная операция, украинская армия массово начнет переходить на сторону России, а сама Россия возьмет под контроль территории вокруг Киева с перспективой напасть на Киев, уверен эксперт.

«Киев, с одной стороны, русский город, но с другой — антироссийский. Поэтому освобождение Киева на сегодня не актуально. Российские и донбасские войска должны заходить лишь на те территории, где их будут встречать с цветами. В Киеве их встречать с цветами не будут. Но западники об этом не знают. Они помнят, что Киев — мать городов русских и что это русскоязычный город. Поэтому когда встанет вопрос о захвате Киева, они снимут все санкции и признают все остальные территории частью России, лишь бы мы не трогали Киев», — прогнозирует Марков.

Политолог добавил, что в этом случае все регионы Юго-Востока Украины захотят присоединиться к России по крымскому образцу и что на этих территориях будет проведен трибунал, призванный привлечь к ответу виновных в массовых репрессиях 2014-2015 годов.

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