ВСУ в 6 раз превосходят ополченцев Донбасса по мобилизационному потенциалу. Но мотивация украинской армии значительно ниже, чем мотивация армии Донбасса. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, как вернуть Донбасс в состав Украины, и что делать с радикалами © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Ополченцы Донбасса воюют против фашизма и воюют за свою Родину, зато солдаты Украины воюют за оккупационный режим и против своей Родины: под влиянием пропаганды это понимают не все, но многие все же понимают, рассуждает эксперт.

«Плюс ко всему государственность Донбасса — это, скорее, военная республика. В то время как Украина — предельно коррумпированное государство, находящееся под внешней оккупацией. В этом смысле внешние силы в лице России помогают Донбассу, а внешние силы в лице США грабят Украину. Поэтому моральная мотивация у Украины очень низкая, а уровень коррумпированности очень высокий», — подчеркнул Марков.

С точки зрения боевой техники НАТО оказывает массированную поддержку ВСУ, а Россия оказывает массированную поддержку вооруженным силам Донбасса, и в этом плане оценить трудно, насколько эффективны те или иные решения, добавил политолог.

Но мы точно можем сказать, что, если армия Донбасса попадет в кризисную ситуацию, подует «северный ветер» и Россия окажет непосредственную поддержку, заключил собеседник издания.

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