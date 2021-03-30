Президент Украины Владимир Зеленский не умеет мыслить, исходя из интересов своей страны и своего народа. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский прибавил 2% в новом президентском рейтинге — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он оказался совершенно не тем человеком, которого он сыграл в этом знаменитом фильме ("Слуга народа". — Ред.)… Он оказался мстительным человеком, понимаете, злобным… Вот такие низкие качества, которых у президента не должно быть. Но самое-то главное, что у него нет видения перспективы, нет стратегических размышлений», — заявил экс-премьер.

И народ, по его словам, это ощущает, о чем свидетельствуют социологические данные. Азаров рассказал, что, когда у украинцев спросили, какие чувства наиболее точно описывают их отношение к существующей в стране власти, 54% респондентов ответили, что недоверие, 20% — безразличие, 7% — ненависть.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.