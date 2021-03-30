Санкции против «СП-2» — в первую очередь антинемецкие санкции, которые должны нанести удар по конкурентоспособности немецких корпораций. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Зеленский хочет сняться в образе русофобского чудовища и послать фото в Вашингтон © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США». Позднее дипломат заявил, что Вашингтон считает «Северный поток – 2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

«Я думаю, "Северный поток – 2" будет работать, потому что он выгоден немецкой экономике, которая из-за него повысит свою конкурентоспособность. Многие в Москве воспринимают санкции против "СП-2" как антироссийские. Это не совсем так. Это провинциальный подход. Санкции против "СП-2" — в первую очередь антинемецкие санкции, которые должны нанести удар по конкурентоспособности немецких корпораций. Немецкие элиты это прекрасно понимают, и они с удовольствием будут достраивать», — считает эксперт.

Для немецких элит было очень важно, чтобы «СП-2» не подорвал транзит российского газа через Украину и не подорвал отчисления украинскому русофобскому режиму, и Россия на эти условия согласилась, подписан контракт с киевским репрессивным режимом о том, что «Газпром» будет гарантированно подавать транзит газа, напомнил Марков.

Тем самым эта немецкая озабоченность снята, и «СП-2», с точки зрения немцев, стал проектом, не имеющим недостатков, резюмировал политолог.

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