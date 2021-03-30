Если в Донбассе возобновятся полноценные боевые действия, проект «Северный поток – 2» сначала будет заморожен, но через некоторое время его достройка продолжится. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Главная проблема Крыма — гибридная война Запада против России © РИА Новости, Нина Зотина Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока – 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США». Позднее дипломат заявил, что Вашингтон считает «Северный поток – 2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Эксперт подчеркнул, что эти боевые действия когда-нибудь закончатся.

«Сейчас трубоукладчик, который доделывает проект, — наше российское судно. Ему никто ничего запретить не может, и рано или поздно он завершит работу. Я думаю, "Северный поток – 2" будет работать, потому что он выгоден немецкой экономике, которая из-за него повысит свою конкурентоспособность», — считает Марков.

Санкции против «СП-2» — в первую очередь антинемецкие санкции, которые должны нанести удар по конкурентоспособности немецких корпораций, но в Берлине это понимают, и они с удовольствием будут достраивать газопровод, заключил политолог.

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