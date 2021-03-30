Тезис о том, что в ближайшее время Киев предпримет попытку силового решения донбасского конфликта, представляется маловероятным. Это скорее имитация военных действий. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Западная Украина с 22 по 26 марта: Порошенко и Садовый дерибанят Львов, Зеленский агитирует за Вирастюка Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Эксперт считает, что происходящее в Донбассе является инициативой президента Владимира Зеленского, чтобы подавить любую критику, связанную с давлением на оппозицию и фактическим государственным переворотом со стороны Евросоюза и США.

«Он хочет сделать фотографию себя самого в образе антирусского чудовища, у которого с клыков капает кровь, и послать эту фотографию в Вашингтон и европейские столицы, надеясь, что его никто и никогда не будет ни за что критиковать», — указал Марков.

Зеленскому важно, чтобы была закрыта любая критика, а любая критика закрыта только тогда, когда есть противостояние с Россией, поэтому Зеленский специально стимулирует противостояние с Россией, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.