Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.
Эксперт считает, что происходящее в Донбассе является инициативой президента Владимира Зеленского, чтобы подавить любую критику, связанную с давлением на оппозицию и фактическим государственным переворотом со стороны Евросоюза и США.
«Он хочет сделать фотографию себя самого в образе антирусского чудовища, у которого с клыков капает кровь, и послать эту фотографию в Вашингтон и европейские столицы, надеясь, что его никто и никогда не будет ни за что критиковать», — указал Марков.
Зеленскому важно, чтобы была закрыта любая критика, а любая критика закрыта только тогда, когда есть противостояние с Россией, поэтому Зеленский специально стимулирует противостояние с Россией, резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.