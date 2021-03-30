Уже не раз прогнозировалось скорое наступление Украины в Донбассе, но сейчас ситуация наиболее приблизилась к полномасштабной войне, и от этой войны Донбасс отделяют только второстепенные факторы. Об этом рассказал бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: Второстепенные факторы отделяют Донбасс от полномасштабной войны © предоставлено Александром Ходаковским Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

«Может, это отсутствие диалога между Байденом и Зеленским, а может, Байден специально не торопится завязывать с Зеленским дружбу, держась в стороне от возможной эскалации, но по скрытым каналам подталкивая Украину к войне. Наверное, есть еще причины второго ряда, но главные звезды, похоже, уже сошлись», — рассуждает эксперт.

Ходаковский подчеркнул, что не распутица удерживает ВСУ от наступления, поскольку при такой ограниченности пространств, когда от линии фронта до границы с Россией всего сотня километров, и при такой урбанизированности Донбасса, когда асфальтных дорог проложено в избытке для войны, погода не аргумент.

Поэтому начала войны можно ждать в любой момент, как только Украина окажется окончательно технически к ней готова, заключил собеседник издания.

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