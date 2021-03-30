Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.
«Может, это отсутствие диалога между Байденом и Зеленским, а может, Байден специально не торопится завязывать с Зеленским дружбу, держась в стороне от возможной эскалации, но по скрытым каналам подталкивая Украину к войне. Наверное, есть еще причины второго ряда, но главные звезды, похоже, уже сошлись», — рассуждает эксперт.
Ходаковский подчеркнул, что не распутица удерживает ВСУ от наступления, поскольку при такой ограниченности пространств, когда от линии фронта до границы с Россией всего сотня километров, и при такой урбанизированности Донбасса, когда асфальтных дорог проложено в избытке для войны, погода не аргумент.
Поэтому начала войны можно ждать в любой момент, как только Украина окажется окончательно технически к ней готова, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.