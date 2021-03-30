Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США». Позднее дипломат заявил, что Вашингтон считает «Северный поток-2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.
Эксперт отметил, что если «Северный поток — 2» не будет запущен, а война на Украине приведет к нарушению работы украинской газотранспортной системы, то интересы России существенно пострадают.
«Американцы только обрадуются, если Европа недополучит объемы российских углеводородов, и тут же поспешат занять освободившуюся нишу, при этом радуясь удару по российской экономике. Это одно из последствий», — указал Ходаковский.
А если при таких раскладах Россия пойдет на уступки и не поддержит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины, позволив Киеву восстановить контроль над территориями народных республик, это отразится уже на внутриполитической ситуации в самой России, рассуждает политик.
То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям, и нужно выбирать, что приоритетнее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.