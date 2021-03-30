Препятствуя завершению строительства и запуску «Северного потока – 2» и одновременно подталкивая Украину к новой войне в Донбассе, Америка хочет растянуть Россию на шпагат. Об этом рассказал бывший секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: Второстепенные факторы отделяют Донбасс от полномасштабной войны © предоставлено Александром Ходаковским Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США». Позднее дипломат заявил, что Вашингтон считает «Северный поток-2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Эксперт отметил, что если «Северный поток — 2» не будет запущен, а война на Украине приведет к нарушению работы украинской газотранспортной системы, то интересы России существенно пострадают.

«Американцы только обрадуются, если Европа недополучит объемы российских углеводородов, и тут же поспешат занять освободившуюся нишу, при этом радуясь удару по российской экономике. Это одно из последствий», — указал Ходаковский.

А если при таких раскладах Россия пойдет на уступки и не поддержит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины, позволив Киеву восстановить контроль над территориями народных республик, это отразится уже на внутриполитической ситуации в самой России, рассуждает политик.

То есть Россию ставят в положение, когда любой вариант приведет к каким-то потерям, и нужно выбирать, что приоритетнее, заключил собеседник издания.

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