Сейчас некоторые экономисты выражают мнение, что за 30 лет Донбасс стал частью украинской экономики, конкурирующей с российской, и что интегрировать его в состав РФ не так-то просто.
Сейчас продукция Донбасса на Запад идет по большей части не на Украину, а через Украину на экспорт, так что степень интеграции Донбасса с остальной Украиной за постсоветское время сократилась, пояснил эксперт.
«Донбасс — это действительно три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. И действительно в рамках единого Донбасса хозяйство было единым еще с имперских времен, осталось таковым в советское время и в значительной степени остается им во времена постсоветские. Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день», — напомнил Вассерман.
Исходя из этого, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.