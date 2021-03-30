С экономической точки зрения Донбасс нужен Киеву в значительно меньшей степени, чем Москве, поскольку в постсоветское время значительная часть отраслей производства Украины в других регионах, взаимодействующих с Донбассом, практически уничтожена. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Препятствий для вхождения Донбасса в Россию меньше, чем для возвращения в состав Украины — Вассерман © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Сейчас продукция Донбасса на Запад идет по большей части не на Украину, а через Украину на экспорт, так что степень интеграции Донбасса с остальной Украиной за постсоветское время сократилась, пояснил эксперт.

«Донбасс — это действительно три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. И действительно в рамках единого Донбасса хозяйство было единым еще с имперских времен, осталось таковым в советское время и в значительной степени остается им во времена постсоветские. Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день», — напомнил Вассерман.

Исходя из этого, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.