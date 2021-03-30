Курс, которым идет руководство Украины, - это провальный и предательский курс по отношению к народу страны, и украинцы это ощущают. Об этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью изданию Украина.ру

Азаров назвал обвинения в госизмене политической расправой © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я, наверное, не найду ни одного человека в здравом уме и твердой памяти, который назвал бы мне хотя бы одно решение власти, которое было бы направлено на рост благосостояния наших людей, на развитие страны, на решение текущих проблем. Любую проблему давайте возьмем… Украина — одна из наихудших стран с точки зрения осуществления прививочной кампании. Ну как охарактеризовать такие действия? Только как сознательное вредительство, сознательное предательство», — подчеркнул Азаров.

С этим, по его словам, связана массовая миграция, темпы которой не приостановились даже во время пандемии. Так, экс-премьер сослался на данные главы Минздрава Украины Максима Степанова, согласно которым число уехавших врачей и медсестер за последний год измеряется десятками тысяч.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины заочно сообщило о подозрении в госизмене бывшему премьер-министру из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, Азаров обеспечил согласование договора, направленного якобы «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.