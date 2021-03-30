«Традиционно самые сильные позиции у [Рината] Ахметова, поскольку у него самые крупные активы и самое крупное влияние на политику в стране. Сегодня, мне кажется, речь идет не о борьбе со всеми олигархами, а о борьбе с определенными олигархами», — сказал Бондаренко.
Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.
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