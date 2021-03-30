Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру рассказал, у кого из олигархов страны сейчас наиболее сильные позиции

Ринат Ахметов: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.