«Дело в том, что тот же Ринат Ахметов — это 20-25% валютной выручки Украины. То же самое можно сказать о других. Если мы посмотрим на сегодняшний Мариуполь, то этот город буквально за несколько лет превратился в жемчужину. В этом заслуга в первую очередь и городских властей, и "Метинвеста", который активно вкладывает в развитие инфраструктуры. То же самое можно сказать о Запорожье, Днепре и о других городах, где крупный бизнес очень активно вкладывается в их развитие. Уберите оттуда крупный бизнес в лице Ахметова, [Вадима] Новинского, [Игоря] Коломойского или [Виктора] Пинчука, и вы увидите, какой упадок будет в этих городах», — заверил Бондаренко.
Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, преимущественно это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес, но создавая барьеры для вхождения в бизнес для других.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.