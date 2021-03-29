Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 мая экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (позывной «Гал»), которого подозревают в создании частной военной компании во главе с бывшим депутатом Рады Семеном Семенченко. Об этом 29 марта сообщает издание «Громадське»

ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Тренировочная база ЧВК находилась в Киевской области.

По информации журналистов проекта «Слідство.Інфо», группировка Семенченко работала на олигарха Игоря Коломойского, в частности известно, что она охраняла компанию «Центрэнерго».

Анатолий Виногродский — бывший участник так называемой антитеррористической операции против народных республик Донбасса, с 3 апреля 2015 по июль 2016 года командовал батальоном «Донбасс».

В 2017 году Виногродский уже задерживался сотрудниками полиции по подозрению в разбое.

Добробат «Донбасс» был незаконным вооруженным формированием, которое киевский режим после госпереворота использовал в карательной операции в Донецкой и Луганской областях (т.н. АТО).