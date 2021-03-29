Ранее СБУ заявила о разоблачении и прекращении деятельности военизированного вооружённого формирования, организованного бывшим нардепом Семёном Семенченко
По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Тренировочная база ЧВК находилась в Киевской области.
По информации журналистов проекта «Слідство.Інфо», группировка Семенченко работала на олигарха Игоря Коломойского, в частности известно, что она охраняла компанию «Центрэнерго».
Анатолий Виногродский — бывший участник так называемой антитеррористической операции против народных республик Донбасса, с 3 апреля 2015 по июль 2016 года командовал батальоном «Донбасс».
В 2017 году Виногродский уже задерживался сотрудниками полиции по подозрению в разбое.
Добробат «Донбасс» был незаконным вооруженным формированием, которое киевский режим после госпереворота использовал в карательной операции в Донецкой и Луганской областях (т.н. АТО).