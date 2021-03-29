МВФ отказывает Украине в очередном транше, так как страна не выполнила свои обязательства, «осквернив» их. Об этом 29 марта завил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Наш»

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить», — сказал Марченко.

Восстановить, считает глава Минфина, следует наказание за недостоверное декларирование.

Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверные сведения в налоговых декларациях. Кроме того, суд лишил НАБУ права проверять электронные декларации.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда.