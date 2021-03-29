Ранее Украина выплатила Международному валютному фонду $4 млн за транши, запланированные, но не полученные в 2020 году.
«МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить», — сказал Марченко.
Восстановить, считает глава Минфина, следует наказание за недостоверное декларирование.
Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверные сведения в налоговых декларациях. Кроме того, суд лишил НАБУ права проверять электронные декларации.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда.