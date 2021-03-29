«Основные темы повестки заседания: плохое управление и хищение имущества Республики Молдова на территории Украины; противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении.

«Головная боль». Корнилов сказал, почему для РФ опаснее обострение в Донбассе, чем в Приднестровье
«Головная боль». Корнилов сказал, почему для РФ опаснее обострение в Донбассе, чем в Приднестровье
© пресс-служба презитента Украина
Борьбу с потоками контрабанды, которые идут через Украину, Приднестровье и Молдавию, Майя Санду обсудила со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев в январе.

Обеспокоенность молдавского президента вызвало и то, что консульство ее страны в Одессе переехало в скромное здание, оставшись без участка земли и здания стоимостью в 450 тысяч долларов.

 

 