Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), темой которого станет борьба с контрабандными потоками, идущими с Украины. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба главы государства

«Основные темы повестки заседания: плохое управление и хищение имущества Республики Молдова на территории Украины; противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении.

«Головная боль». Корнилов сказал, почему для РФ опаснее обострение в Донбассе, чем в Приднестровье © пресс-служба презитента Украина Майя Санду обсудила со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев в январе.

Обеспокоенность молдавского президента вызвало и то, что консульство ее страны в Одессе переехало в скромное здание, оставшись без участка земли и здания стоимостью в 450 тысяч долларов.