«Основные темы повестки заседания: плохое управление и хищение имущества Республики Молдова на территории Украины; противодействие контрабанде и незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении.
Борьбу с потоками контрабанды, которые идут через Украину, Приднестровье и Молдавию, Майя Санду обсудила со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев в январе.
Обеспокоенность молдавского президента вызвало и то, что консульство ее страны в Одессе переехало в скромное здание, оставшись без участка земли и здания стоимостью в 450 тысяч долларов.