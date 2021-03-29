Эксперт отметил, что Россия пока только отнекивается от абсурдных обвинений в отравлении Скрипалей или уничтожении малазийского «Боинга», при этом Москва заявляет о невмешательстве в дела суверенных государств, в то время как на территориях, которые находятся в зоне геополитических интересов и внутри России, западные структуры ведут наглую пропагандистскую деятельность.
«Я думаю, что нам надо создавать своего «Сороса» или даже несколько подобных организаций, которые не были бы аффилированы с государственными органами, но при этом занимались бы благотворительностью и созданием информационных площадок. Нам нужно в принципе перестать стесняться и выходить на качественно иной уровень в вопросе донесения информации. Одного Russia Today откровенно не хватает», — считает Кнырик.
Журналист посетовал, что пророссийские движения на Украине преследовали как раз потому, что Россия стеснялась вести активные действия хотя бы на тех территориях, которые входят в зону ее геополитических интересов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.