Сегодня западная пропаганда настолько потеряла всякие нормы приличия, что России нужно перестать стесняться отвечать на нее. И это касается не только украинского кризиса. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Международное непризнание никак не отражается на жизни Крыма © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что нам надо создавать своего «Сороса» или даже несколько подобных организаций, которые не были бы аффилированы с государственными органами, но при этом занимались бы благотворительностью и созданием информационных площадок. Нам нужно в принципе перестать стесняться и выходить на качественно иной уровень в вопросе донесения информации. Одного Russia Today откровенно не хватает», — считает Кнырик.

Журналист посетовал, что пророссийские движения на Украине преследовали как раз потому, что Россия стеснялась вести активные действия хотя бы на тех территориях, которые входят в зону ее геополитических интересов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.