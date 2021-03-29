По словам Берича, в настоящее время из-за обострения ситуации в зоне конфликта собирается много добровольцев, и он хочет быть одним из них. Сейчас серб оформляет все необходимые документы для зачисления в корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Также Берич предположил, что в случае украинского наступления количество жертв может быть большим, однако армия ДНР готова дать отпор украинским вооруженным силам.
«У меня есть паспорт гражданина ДНР — это не просто бумажка, это обязательство. Это республика моя — я ее должен защищать», — сказал серб.
В Донбассе продолжает действовать режим прекращения огня. Тем временем обстановка в регионе в последнее время резко обострилась. На прошлой неделе Украина заявила о гибели четырех своих военных. О потерях также сообщали представители ДНР и ЛНР.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, существует риск эскалации военного конфликта между Украиной и народными республиками.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.