Воевавший в рядах ополчения сербский снайпер Деян Берич вернулся в Донбасс. Об этом он рассказал в интервью российскому военному репортеру Александру Сладкову. Соответствующее видео было опубликовано 29 марта на YouTube-канале «Сладков+»

По словам Берича, в настоящее время из-за обострения ситуации в зоне конфликта собирается много добровольцев, и он хочет быть одним из них. Сейчас серб оформляет все необходимые документы для зачисления в корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Также Берич предположил, что в случае украинского наступления количество жертв может быть большим, однако армия ДНР готова дать отпор украинским вооруженным силам.

«У меня есть паспорт гражданина ДНР — это не просто бумажка, это обязательство. Это республика моя — я ее должен защищать», — сказал серб.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, существует риск эскалации военного конфликта между Украиной и народными республиками.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.