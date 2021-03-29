Негативные явления после возвращения Севастополя в состав РФ не очень заметны. В основном они связаны с тем, что в городе в последние 30 лет активно «вымывался» квалифицированный рабочий класс, что было связано с постсоветским разрушением промышленности. Об этом рассказал журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Где мои 17 лет: Почему Севастополь стал самым криминальным городом России © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

В России плохо знают, что тот же Севастополь при советской власти был не только базой флота, но и базой серьезных промышленных предприятий, в частности, Севморзавода, приборостроительного завода, вертолетного и предприятия промыслового флота «Атлантика», ловившего рыбу по всему мировому океану, добираясь до Антарктиды, отметил эксперт.

«В ней работало до 10 тысяч человек, в Севастополе целые районы для ее работников и их семей построены. Так вот, исчезновение квалифицированных рабочих рук привело к тому, что часто и густо город вынужден прибегать к услугам приезжих, которые не всегда, скажем так, качественно делают свою работу. Надеюсь, что это временно», — рассуждает Измайлов.

По его словам, взяв Севастополь «под свою крышу», Россия первым делом провела массовую замену крыш севастопольских домов, реконструирован аэропорт «Бельбек», а также решила вопрос с водоснабжением.

С социально-этической и профессиональной стороны город, как и весь Крым, получил мощный импульс к развитию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.