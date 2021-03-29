Все эти годы те, кто занимается городом, спорят между собой о его будущем. Одни хотят оставить Севастополь городом русских моряков, а вторые считают, что эта концепция устарела и нужно развивать в городе прежде всего туристическую сферу.
В России плохо знают, что тот же Севастополь при советской власти был не только базой флота, но и базой серьезных промышленных предприятий, в частности, Севморзавода, приборостроительного завода, вертолетного и предприятия промыслового флота «Атлантика», ловившего рыбу по всему мировому океану, добираясь до Антарктиды, отметил эксперт.
«В ней работало до 10 тысяч человек, в Севастополе целые районы для ее работников и их семей построены. Так вот, исчезновение квалифицированных рабочих рук привело к тому, что часто и густо город вынужден прибегать к услугам приезжих, которые не всегда, скажем так, качественно делают свою работу. Надеюсь, что это временно», — рассуждает Измайлов.
По его словам, взяв Севастополь «под свою крышу», Россия первым делом провела массовую замену крыш севастопольских домов, реконструирован аэропорт «Бельбек», а также решила вопрос с водоснабжением.
С социально-этической и профессиональной стороны город, как и весь Крым, получил мощный импульс к развитию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.