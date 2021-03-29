Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, ставший в последнее время активным пользователем соцсетей, выкладывает фото и видео не только с политических ток-шоу, на которые ходит, но и из личной жизни. Очередной пост он сделал на днях в Instagram

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«Граница на замке», — подписал ролик Добкин.

«Копия Маркович», «Солдат спит — служба идёт», «Такой же пограничник и у нас дома», «Короче, если какой шухер, его выносите первого», «Война войной, а сон по расписанию», «О народе думает», «Враг трепещи», — оценили защитника границы пользователи.

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Михаил Добкин не озвучивал желания куда-либо баллотироваться, однако все чаще принимает участие в политических ток-шоу, и СМИ называют его одним из возможных кандидатов в мэры Харькова. Голосование запланировано на осень текущего года.