Экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны единственным действенным инструментом госуправления и похвалил его решения, в том числе санкционные. Об этом экс-премьер сказал в интервью LIGA.net 29 марта

Секретарь СНБО Данилов расширил границы Украины до Казани и Грозного © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«То, что они делают, — правильно. Но СНБО не может подменять собой все ветви государственной власти. Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент… И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — заявил Яценюк.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены. До этого другим решением СНБО были закрыты три оппозиционных канала и введены санкции против их владельца — депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.