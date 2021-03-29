По его мнению, СНБО — единственная рабочая структура на Украине, особенно на фоне бездействующих Кабмина, Верховной Рады, Конституционного суда и Офиса президента.
«То, что они делают, — правильно. Но СНБО не может подменять собой все ветви государственной власти. Любое их решение должно повлечь за собой как политическую, так и юридическую чистоту. Запущенный СНБО режим санкций — это только операционный, тактический инструмент… И тут просто нельзя допустить проигрыша в судах», — заявил Яценюк.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены. До этого другим решением СНБО были закрыты три оппозиционных канала и введены санкции против их владельца — депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.