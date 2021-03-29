В декабре прошлого года Василенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.
«Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщила пресс-секретарь суда.
По данным ФСБ, Василенко пытался передать Украине комплектующие к зенитному комплексу С-300.
Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года.
С 1992 по 2001 год Василенко в качестве футболиста выступал за команды «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Последние годы был тренером.