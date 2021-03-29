Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Мосгорсуда бывшему футболисту Василию Василенко, признанному виновным в шпионаже. Об этом сообщает 29 марта РИА Новости

В декабре прошлого года Василенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

«Приговор оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщила пресс-секретарь суда.

По данным ФСБ, Василенко пытался передать Украине комплектующие к зенитному комплексу С-300. В Москве за шпионаж судят украинского футболиста © Андрей Лубенский

Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года.

С 1992 по 2001 год Василенко в качестве футболиста выступал за команды «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Последние годы был тренером.