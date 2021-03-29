В развитии будущего Севастополя нужно соблюсти баланс. Но пляжный туризм в Севастополе едва ли может стать градообразующим бизнесом, в отличие от туризма военно-исторического. Об этом рассказал журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что бешеный успех ежегодного фестиваля военно-исторической реконструкции — Парка живой истории «Федюхины высоты», или панорамы «Оборона Севастополя», — яркое тому свидетельство.

«В современных условиях вступает в права основное качество Севастополя — военно-морской базы. Родовое качество. Севастополь всегда был, образно говоря, большим военным городком. И это не стоит забывать. Ведь в последние годы база флота пополнилась добрым десятком новых военных кораблей, и это не предел. Другое дело, что для качественного функционирования этого «военного городка» необходимо восстанавливать промышленность города и развивать торговлю и виноделие — самые древние и естественные занятия людей, живших здесь», — указал Измайлов.

Публицист добавил, что два самых важных периода развития города были связаны именно с восстановлением флота и становлением промышленно-торговой базы — в 1872-1905 и 1944-1985 годах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.