Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась самым ценным, что у нее есть, показав фанатам свой особняк и новый автомобиль марки Jeep. Соответствующий пост артистка разместила на днях в Instagram

Все равно дурка: украинская группа представила номер, который покажет на «Евровидении» © Go_A - ШУМ

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В этот раз артистка не получила критических замечаний, хотя обычно они в большом количестве сыплются под ее постами в сети. Так, бывшей солистке группы «Время и стекло» в конце прошлого года досталось от хейтеров за клип, снятый на новую песню.

Внимательные пользователи заметили, что одна из локаций на видео — пешеходный мост по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это исполнительницу назвали «циничной ватницей, танцующей на костях».

А позже артистку обвиняли в плагиате песни британской певицы Виктории Гескет, выступающей под псевдонимом Little Boots. На критику Дорофеева старается не реагировать и продолжает строить сольную карьеру под руководством продюсера Алексея Потапенко (Потапа).