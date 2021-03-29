Певица сфотографировалась на фоне дома и новенького джипа, рядом с которым она позировала в черном костюме, сшитом в полувоенном стиле и грубых ботинках с очень толстой тракторной подошвой, почти не уступающей по толщине «обувке» своей машины.
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В этот раз артистка не получила критических замечаний, хотя обычно они в большом количестве сыплются под ее постами в сети. Так, бывшей солистке группы «Время и стекло» в конце прошлого года досталось от хейтеров за клип, снятый на новую песню.
Внимательные пользователи заметили, что одна из локаций на видео — пешеходный мост по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это исполнительницу назвали «циничной ватницей, танцующей на костях».
А позже артистку обвиняли в плагиате песни британской певицы Виктории Гескет, выступающей под псевдонимом Little Boots. На критику Дорофеева старается не реагировать и продолжает строить сольную карьеру под руководством продюсера Алексея Потапенко (Потапа).