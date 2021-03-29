Госгеонедра Украины, согласно введенному президентом страны Владимиром Зеленским в действие решению СНБО о санкциях, аннулировала 19 компаниям спецразрешения на пользование недрами, где расположены нефтегазовые площади. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Госгеонедр на своем сайте

«Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины к отрасли недропользования не случайно, ведь эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета», — заявил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Отмечается, что действие приказа ведомства распространяется на Ново-Диканскую площадь (ООО «Гео Коннект»), Попаснянско-Самарскую (ООО «Эджейн Макро»), Северо-Перещепинскую (ООО «Глобал Гео Инвест»), Ольшанскую (ООО «Транс Сет Гео»), Юго-Свистункивскую (ООО «Эко Газ Альянс»), Юго-Зиньковскую (ООО «Епивал Энерджи»), Борковско-Юхновскую (ООО «Гео Пост») и Флёровско-Юбилейную (ООО «Юнолит Ойл»). Зеленский ввел санкции к компаниям в сфере пользования недрами © president.gov.ua

Кроме того, деятельность приостановили на Руновщинской площади (ООО «Профи Нафт»), Боярско-Чапаевской (ООО «Гео Таргент»), Дружининской (ООО «Надра Прайд»), Гулаковской (ООО «Бест Гео Тех»), Зуевской (ООО «Гео Стенс»), Бутовско-Миргородской (ООО «Надра Вест Груп»), Лютенско-Будищанской (ООО «Гео Форс Ойл»), Северно-Федоровской (ООО «Бест Оил Компани»), Майоровской (ООО «Надрапростир»), Давидовско-Лелюховской (ООО «Гео Вертикаль») и Клюшниковской площади (ООО «Инфо Гео Тренд»).

Ранее Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования. В частности, блокируются активы, ограничиваются торговые операции, прекращен транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, аннулируются лицензии и запрещается участие в приватизации.

Компании имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей в Полтавской области, ранее принадлежавших компании «Голден Деррик», которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому. Позднее владельцем стала фирма «Ист Юроуп Петролеум».

Ранее считалось, что недропользователи принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу, однако он опроверг эту информацию в интервью. В госреестре бенефициаром ряда этих компаний указан их руководитель Виталий Лупето.