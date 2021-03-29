Американский профессиональный боксер Теофимо Лопес, ставший в октябре абсолютным чемпионом мира в легком весе, «поблагодарил» своего украинского оппонента Василия Ломаченко непристойными словами в его адрес. Об этом сообщается на сайте TMZ Sports

Схватка между Ломаченко и Лопесом состоялась в ночь с 17 на 18 октября прошлого года. Тогда американец одолел украинца решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Противостояние двух спортсменов на этом не закончилось. Конфликт перешел во взаимные оскорбления в СМИ и в соцсетях.

«Я становлюсь сильнее благодаря оппозиции и знаниям, которые получил после боя с Ломаченко. Тот поединок стал испытанием для меня, я многое почерпнул, как и в случае с остальными моими соперниками. Несомненно, бой с Ломаченко стал для меня уроком. Я стал опытнее и улучшил свои навыки», — сказал Лопес.

Ломаченко пообещал фанатам реабилитироваться после громкого провала © Василий Ломаченко/Инстаграм

Конфликт двух спортсменов завязался еще в 2018 году, когда, по словам отца Лопеса, он пытался вежливо поговорить с украинским чемпионом, но столкнулся с высокомерием от Ломаченко, которое его обидело. В конце он пообещал, что его сын просто так «все это» не оставит.