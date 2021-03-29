Киевский коллектив продемонстрировал номер, приготовленный к международному песенному конкурсу. Его музыканты решили сделать продолжением клипа: группа и танцовщики на сцене будут одеты в костюмы химзащиты. Обязательной частью программы будет хоровод.
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Ранее музыкантов раскритиковали за текст и содержание конкурсного видео, назвав и то, и другое «психоделической дуркой», однако музыканты все же не отказались от задумки, лишь частично скорректировав текстовку и сократив хронометраж до требуемых трех минут.
На данный момент букмекеры прогнозируют, что Украина займет на «Евровидении» 20 место, а вот победить, на их взгляд, может Destiny или Дестини Чукуньере — молодая мальтийская певица и победительница тринадцатого детского песенного конкурса «Евровидение».